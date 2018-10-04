Gençler Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü

Samsun Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinleri kapsamında gençler, sağlıklı yaşam için yürüdü.

Sevgi Yolu üzerinde toplanan lise öğrencileri ve protokol üyeleri, "Sağlıklı yaşam için her gün 10 bin adım" pankartlarıyla Kurtuluş Yolu'na kadar yürüyüş yaptı.

Etkinliğe katılan gençlere elma ikram edildi.

Burada bir konuşma yapan Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, Batman'daki terör saldırısını lanetledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileyen Oruç, İstanbul'da çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Fikret Hacıosman'ın ailesine ve meslektaşlarına sabır diledi.

Oruç, yürüyüşün tüm bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık aktivitesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın beş günü en az 30 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Özellikle 5 ila 17 yaş grubu içinse kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezitenin önlenmesi, sağlıklı bir kas-iskelet sistemi gelişimi, anksiyete ve depresyon riskinin azaltılmasının sağlanmasında günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır."