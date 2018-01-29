Gençler 'Mutlu' Oldu

TRT Spor Spikeri Ersin Düzen'in moderatörlüğünde Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Halter Şampiyonu Halil Mutlu Gaziantepli gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "Şampiyonların İzinde" Projesi farklı branşlarda spor hayatını sürdürmekte olan sporcularımızı, alanlarında ulusal veya uluslararası başarılar elde etmiş üst düzey sporcularla bir araya getirerek bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlayan ve bu sayede ileriki dönemde spor hayatlarına katkı sağlamalarını amaçlayan bir gençlik ve spor projesidir. Türkiye Yeşilay Cemiyet Gaziantep Şube Başkanı Fatih Demir program öncesinde önleyici ve koruyucu çalışmalar kapsamında bağımlılık nedir? Bağımlılığın hayatımıza ve sağlığımıza olumsuz etkileri nelerdir? Konularında genç sporculara farkındalık eğitimi verdi.

"HALİL MUTLU OLDUYSAM ÜLKEM SAYESİN"

Program Ersin Düzen'in soruları ile başlarken Türkiye'nin Halter'deki gururu Halil Mutlu, genç sporculara ve antrenörlere arındırılmış, centilmenlik ilkelerine bağlı temiz sporun önemi anlattı. Hayatından da önemli önemli örnekler veren Olimpiyat Şampiyonu Eski Milli Halterci Mutlu, "Halil Mutlu olduysam ve başarılara ulaştıysam ülkemin bana sağlamış olduğu imkânlar sayesindedir. Bugün bu kadar mutluysam, bir gün spor hayatımın sona ereceğini bildiğim içindir. İnsanlığımdan hiçbir zaman taviz vermediğim için bugün bu kadar mutluyum" dedi.

SPOR DİZİSİ OLARAK YAYINLANACAK

Her hafta alanlarında üst düzey başarı elde etmiş sporcuların gelecekte ay yıldızlı bayrağımız için ulusal ve uluslararası alanda mücadele edecek olan sporcularla bir araya gelerek çekilen bu programlar TRT aracılığıyla spor dizisi olarak yayınlanacak.

DAİRE BAŞKANI RASİM ARI'DAN PLAKET

Programın sonunda ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Rasim Arı, Olimpiyat Şampiyonu Eski Milli Halterci Mutlu'ya, TRT Spor Spikeri Ersin Düzen'e ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür plaketi takdim etti.