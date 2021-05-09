Gençler mahalleliyi canından bezdirdi

Gençler mahalleliyi canından bezdirdi Metruk binaya gelen gençler, evin çatısını da ateşe verdi Bursa'da metruk binaya gelen gençlerin evin çatısını ateşe vermesi mahalleliyi sokağa döktü.

Gençler mahalleliyi canından bezdirdi

Metruk binaya gelen gençler, evin çatısını da ateşe verdi

BURSA - Bursa'da metruk binaya gelen gençlerin evin çatısını ateşe vermesi mahalleliyi sokağa döktü. Her gün farklı bir olayın yaşandığını belirten mahalleli, biran önce çözüm bulunmasını istedi.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, suyu ve elektriği olmayan binaya gelen gençler, kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine içlerinden biri metruk binanın çatısını ateşe verdi. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin diğer binalara sıçramasına engel oldu. Öte yandan yangın sonrası sokağa dökülen öfkeli mahalle sakinleri yaşanan duruma büyük tepki gösterirken, metruk binaya biran önce çözüm bulunmasını istedi. Mahalleliyi sakinleştiren polis ekipleri, herkesin sosyal mesafeye uymasını ve evlerine dönmesini istedi.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN VARDAR