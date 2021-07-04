Gençler engelliler için mavi kapak topladı
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Gençler engelliler için mavi kapak topladı

Gençler engelliler için mavi kapak topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engellilere destek olmak için başlattıkları "Mavi Kapak" toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, engellilere destek olmak için başlattıkları "Mavi Kapak" toplama kampanyası çerçevesinde 3 haftada 10 binden fazla kapak topladı.

Sosyal projelerle adını duyuran Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi öğrenciler, engellilere yönelik farklı bir etkinliğe imza attı. 3 hafta önce bir araya gelen gençler mavi kapak toplamak için harekete geçti. Boş zamanlarında sıcak hava veya yağmurlu hava demeyen gençler sokakları dolaşıp kapak topladı. Yorulmak bilmeyen öğrencilerin özverili çalışmaları neticesinde bugüne kadar 10 bini aşkın kapak toplandı. Çuvallara konulan kapaklar engellilerin ihtiyacının karşılanması için belediye ya da ilgili sivil toplum kuruluşlarına teslim edilecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençleri bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Öte yandan, mavi kapak kampanyası yıl boyunca devam edecek. - İSTANBUL

Gençler engelliler için mavi kapak topladı
Gençler engelliler için mavi kapak topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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