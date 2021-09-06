Gençler Dünya Oryantiring Yarışması, İzmit'ten start aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, İzmit Kent Meydanında düzenlenen törenin ardından start aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, İzmit Kent Meydanında düzenlenen törenin ardından start aldı. 30 ülkeden 333 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Asıl hedefiniz insan, rotanız yaşanabilir bir dünya olsun" diyerek dünyaya mesaj verdi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A ZİYARET

Program öncesi Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu As Başkanı Tatyana Kalender, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanvekili Erkan Ömeroğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Fatih Bektaş ile Gençlik ve Spor Bakanlığından yöneticiler ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen programa geçildi.

30 ÜLKEDEN 333 SPORCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası, Türkiye Oryantiring Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendi. 30 ülkeden 333 sporcu ve teknik ekibin katıldığı şampiyonanın açılış programı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünden başladı. Belediye hizmet binası önünde toplanan sporcuları Büyükşehir Belediyesi bando ekibi karşıladı. Ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı. Ardından tüm sporcuların katılımıyla kendi ülke bayrakları ile kortej gerçekleştirildi.

GÖRSEL ŞÖLEN

Belediye hizmet binası önünden başlayan kortej İzmit Kent Meydanında son buldu. Türk kültürünü tanıtmak amacıyla program öncesi mehter konseri ve halk oyunları gösterisi sahnelendi. Halk oyunları gösterisinden sonra katılım sağlayan ülkeler sahneye takdim edilerek ve ülke bayraklarını sahne kenarlarında yer alan alanlara sırayla yerleştirerek görsel bir şölen oluşturuldu.

GENÇLER DÜNYA ORYANTİRİNG ŞAMPİYONASI

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasının açılış programına Kocaeli Vali Yardımcıları Dursun Balaban ve Ali Ada, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Uluslararası Oryantiring Federasyonu As Başkanı Tatyana Kalender, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Etkinlik Direktörü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Gökhan Ünal, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanları Fatih Uysal ve Şükrü Yılmaz, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın katıldı.

"30 ÜLKEDEN 333 SPORCUMUZ KOCAELİ'NDE YARIŞACAK"

Organizasyonun ülkemizde ilk kez yapıldığına dikkat çeken Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, "Ülkemizde ilk kez dünya oryantiring şampiyonasını yapıyoruz. Federasyon olarak Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan ve 30 ülkeden 333 sporcuyu ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada en fazla şampiyonaya katılan bir ülke olarak gençlerin bu spora yönelmesini önemsiyoruz. Böylesine önemli bir şampiyonanın Kocaeli'nde yapılması için bize katkı veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin gözündeki enerjiyi ve heyecanı görüyorum. Hepsine şampiyonada başarılar diliyorum" dedi.

"SPORCULARIMIZ SABIRSIZ"

Uluslararası Oryantiring Federasyon Asbaşkanı Tatyana Kalender, "Oryantiring zor bir spor. Kocaeli'nin doğası ve yapısı bu spor için elverişli bir şehir. Biz bu şampiyona çok uzun bir süredir bekliyoruz. 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılamadığı için gençler sabırsız. Dört gözle bu yarışı bekliyorlar. Şampiyonanın Kocaeli'nde yapılması için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza yarışlarda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

"ASIL HEDEFİNİZ İNSAN, ROTANIZ YAŞANABİLİR BİR DÜNYA OLSUN"

Kocaeli'nin spor kenti olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Şampiyonaya katılım gösteren tüm ülkelere hoş geldiniz diyorum. Değerli sporcularımızı şehrimizde misafir etmekten büyük keyif duyuyoruz. Kocaeli 2 deniz ve gölü, dağlarında ise kayak yapma imkanı olan nadide bir şehir. Yüzde 50'si orman, yüzde 30'u tarım alanı, yüzde 1, 5'lik bir alanı sanayiye ayrılmış bir kenttir. Kocaeli denizleri, gölleri, ormanları ve yeşil alanları ile mükemmel bir şehirdir. Sizde burada yarışırken Kocaeli'nin eşsiz doğasını göreceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Asıl hedefiniz insan, rotanız yaşanabilir bir dünya olsun" dedi.

"ÜLKEMİZ VE ŞEHRİMİZ İÇİN BİR İLK"

Şampiyonun ülkemizde ilk olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Dursun Balaban, "Şampiyonaya katılan tüm misafirlerimizi selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden şehrimize gelen tüm sporcuları selamlıyorum. Kocaeli kültürel mirası ve spor ile özdeşleşen bir kenttir. Kocaeli, Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi onlarca sporcu yetiştirmiştir ve bu sporcularımız tüm alanlarda başarı göstermişlerdir. 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasının Kocaeli'nde ilk kez yapılmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Uluslararası Oryantiring Federasyonu Bayrağı göndere çekilerek, yarışma resmi olarak başladı.

Kaynak: Habermetre