20 kişi bir gence saldırdı! Tekmeli tokatlı meydan dayağı kamerada

İstanbul Kartal'da bir genç bilinmeyen bir nedenden dolayı 20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Yerlerde sürüklenerek tekme ve tokatla dövülen genci çevredeki vatandaşlar kurtarırken, olay anı bir arabanın kamerasına anbean yansıdı.

Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 10 Kasım saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaklaşık 20 kişilik kalabalık bir grup tarafından feci şekilde darbedildi.

TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVÜLDÜ

Tekme ve yumruklarla saldırarak genci feci şekilde döven saldırganlara çevredekiler müdahale etti. Dayak yiyen genci de yanlarına alan saldırganlar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

YERE DÜŞÜNCE TEKMELEMEYE DEVAM ETTİLER

Öte yandan olay anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 20 kişiden oluşan kalabalık bir grubun, bir genci yolun ortasında tekme ve yumruklarla feci şekilde darbettiği, gencin aldığı darbelerde yere düştüğü, saldırganların tekmelemeye devam ettiği, bu sırada çevredeki vatandaşların saldırganlara müdahale ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı