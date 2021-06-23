Genç yönetmenlerin filmleri Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek
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Genç yönetmenlerin filmleri Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek

Genç yönetmenlerin filmleri Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

2021 Cannes Film Festivali merakla beklenen filmleri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

2021 Cannes Film Festivali merakla beklenen filmleri izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dünyanın her yanından ve her türden yeni filmlerin yer aldığı festivalde, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi mezunlarının kısa filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.

Ünlü yönetmenlerin, oyuncuların ve yılın öne çıkan işlerinin bir araya geldiği festival aynı zamanda yeni yeteneklerin tanınması, endüstri ile buluşturulması ve ilk işlerini değerlendirmeye açabilmeleri amacıyla Cannes Film Festivali'nin Kısa Film Köşesi (Cannes Short Film Corner) etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, mezunlarının kısa filmlerinin de yer alacağı festival pandemi koşulları altında gerçekleşen ilk Cannes Film Festivali olacak. Pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır zor bir dönem geçiren sinema sektörü 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cannes Film Festivali'ne katılacak filmlerin açıklanmasıyla yeniden hareketlendi.

74. Cannes Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak filmler açıklandı. Asghar Farhadi'den François Ozon'a, Wes Anderson'dan Leos Carax'a birçok usta yönetmen yeni filmleriyle Altın Palmiye için yarışacağı festivalde Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi mezunlarının kısa filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN SİNEMA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞMA FIRSATI

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) & Cannes Short Film Corner iş birliği kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da BAU Sinema ve TV Bölümü öğrencilerinin kısa filmleri Cannes Kısa Film Köşesi'nde gösterilecek. Bu yıla özel olarak Cannes Short Film Corner tarafından yalnızca BAU Sinema ve TV öğrencilerinin katılımına açık, uluslararası film profesyonellerince düzenlenecek "Cannes Short Film Corner: Kısa Film Endüstrisi" atölyesine de katılım imkanı sunuluyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezun öğrencilerinin işlerinin dünya sinemasının en önemli etkinliklerinden olan bu buluşmada yer alabilmesi, uluslararası projeler ve sinema sektörü temsilcilerini yakından tanıyabilmeleri amacıyla katıldığı etkinlikte Türkiye'yi temsil edecekler.

"BU İMKANI GENÇ SİNEMACI ADAYLARINA SUNABİLDİĞİMİZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"

BAU Sinema ve Televizyon Bölümü olarak 2018 yılından beri Cannes Film Festivali'ne aktif bir şekilde katılımda bulunduklarını belirten BAU Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy, "Geçtiğimiz yıllarda öğrenci filmlerimiz festival alanında gösteriliyordu. Filmleri gösterilen öğrencilerimiz de bizzat Cannes Film Festivali'ne katılımda bulunup hem festival heyecanını yaşayabiliyorlardı hem de film gösterimlerine ve workshoplara katılarak uluslararası alanda tecrübeye sahip oluyorlardı. 2021 yılında Cannes hibrit bir şekilde gerçekleşiyor. Pandemi BAU Sinema ve Televizyon Bölümü için bir engel teşkil etmedi. Öğrenci filmlerimiz Cannes Film Festivali'nde yine online olarak gösterimde. Filmleri gösterilen öğrencilerimizin dışında yeni projeleri ile bize başvuran 10 BAU Sinema ve Televizyon öğrencimiz ile 10 Apply BAU liseli adayımız 14 Temmuz 2021 tarihinde yine Cannes Kısa Film Köşesi (Short Film Corner) kapsamında bir kısa film online workshopuna katılacaklar. Bu imkanı genç sinemacı adaylarına sunabildiğimiz için çok gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

74. Cannes Film Festivali'nde ülkemizi temsil edecek genç yönetmenlerin isimleri ve filmleri şöyle:

Barış Çankaya & Gökhan Mahan – SONATA

Can Turan – ILLEGAL

Emir Çantay – BEKÇİ

Reyhan Gamze Aymutlu - THE BIG LIFE THEORY

Zeynep Dilan Süren - BÜYÜK İSTANBUL DEPRESYONU

Anıl Tokur - UÇURTMANIN PEŞİNDE

Alperen Albayrak - DERİNLİK ALGISI


Genç yönetmenlerin filmleri Cannes'da Türkiye'yi temsil edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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