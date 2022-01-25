Genç TÜMSİAD Kayseri'de devir teslim töreni - Haberler
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Genç TÜMSİAD Kayseri'de devir teslim töreni

Genç TÜMSİAD Kayseri'de devir teslim töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Genç Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

KAYSERİ (İHA) - Genç Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi'nde devir teslim töreni düzenlendi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi Toplantı Salonunda düzenlenen devir teslim törenine Genç TÜMSİAD yeni Başkanı Mehmet Raşit Ulaş'ın yanı sıra Genç TÜMSİAD eski Başkanı Murat Koçak ve yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Genç TÜMSİAD Başkanı Mehmet Raşit Ulaş, "Bugün Genç TÜMSİAD Kayseri gönüllülerinde bir bayrak değişimi için buradayız. Bayrağı devraldığım ve Genç TÜMSİAD Kayseri için var gücüyle çalışan kıymetli ağabeyim Murat Koçak'dan bu emaneti teslim almak benim için ayrı bir önem taşıyor. Üreten Türkiye yolunda en önemli şehirlerden biri olan Kayseri'nin çevre illerle koordinasyonlu bir şekilde marka şehir olması konusunda gereken çalışma ve eğitimleri yapacağız. Bu konuda devletimizin ve milletimizin hakkı olan yerlere gelmesi hususunu şiar edinip, bu yolda yorulmadan çalışmak iççin devraldığımız görevin sorumluluğunun bilincindeyiz. Şimdiden her biri mesleğinde en iyilerden olan ahlaklı ve üretken, ticareti ilke edinmiş yeni yönetim kuruluma benimle bu yola çıktıkları için teker teker teşekkür ederim. Taşlı dikenli bu yolda rabbim yolumuzu açık vatanımıza, milletimize ve dinimize faydalı işler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından eski başkan Murat Koçak'a 3 buçuk yıl boyunca vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür edilerek, dolayı plaket verildi. - KAYSERİ

Genç TÜMSİAD Kayseri'de devir teslim töreni

Genç TÜMSİAD Kayseri'de devir teslim töreni

Genç TÜMSİAD Kayseri'de devir teslim töreni

Genç TÜMSİAD Kayseri'de devir teslim töreni

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mehmet Raşit, Murat Koçak, Türkiye, Kayseri, Yerel, Haber

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