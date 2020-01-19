Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu başlıyor
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Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu başlıyor

Erzincan'da faaliyetlerine başlayan Genç Şavak Derneği, Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu adı altında futbol turnuvası düzenliyor.

19.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 07:51
Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonu başlıyor

Erzincan'da faaliyetlerine başlayan Şavak Derneği, Genç Şavak Der Turnuvası Vali sezonu adı altında futbol turnuvası düzenliyor.


Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu sezonuna toplamda 14 takım katılıyor. 27 Ocak'ta başlayacak olan turnuvada gençlerin kaynaşması amaçlanıyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Şavak Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Beydili, turnuvaya katılan bütün takımlara ve katkı sunan her bireye teşekkür etti.


Beydili açıklamasında; "Genç Şavak Der Futbol Turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu Sezonu takım başvuruları an itibari ile sona ermiştir. Turnuvanın zamansal anlamda sorunu olmasına rağmen ve kısa bir süre tanınmasına rağmen muazzam düzeyde başvuru yapılmıştır. Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlar olmak üzere, katkı sunan, her bireye sonsuz teşekkürler" dedi.


Turnuvaya katılacak takımların listesi ise şu şekilde:


1- 1903 Şavak


2- Asil Şavak


3- Çakır Şavak


4- Değişim Şavak


5- Efsane Şavak


6- İstasyon Şavak


7- Şavak Karaca


8- Şavak İliç Sanahsi


9- Şavak İliç Gençlik


10- Şafak Sigorta 24


11- Şavak Gün-Pack


12- Şavak Car


13- Şavak Karadaş


14- Tadın Süt Şavak - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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