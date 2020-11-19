Genç şarkıcının gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı
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Genç şarkıcının gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

19.11.2020 12:12 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:14

Şişli'de silahı kavga sırasında evinin penceresinden bakan genç genç şarkıcı Şahan Dinç yüzüne gelen kurşunla gözünü kaybetti.

Şişli'de silahı kavga sırasında evinin penceresinden bakan genç genç şarkıcı Şahan Dinç yüzüne gelen kurşunla gözünü kaybetti. Silahlı kavganın şüphelileri yakalanarak tutuklandı.

Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesinde bulunan bir adres önünde Pazartesi günü saat 01.50 sıralarında silahlı kavga çıktı. O esnada müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç evinin penceresinden dışarıya baktığı sırada tüfekten çıkan saçmalar yüzene isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç şarkıcı sağ gözünü kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda, aralarında alacak verecek meselesinden dolayı geçmişte husumet bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) isimli şahıslar ile Ş.U. (36) ve A.A. (49) isimli şahısların aynı sokak üzerinde karşılaştıkları, aralarında tartışma yaşandığı ve tarafların birbirine karşılıklı silahla ateş etmeleri neticesinde silahlı kavganın yaşandığını tespit etti.

Çalışmaların devamında adı geçen şahıslar ile olaya sonradan karıştıkları tespit edilen D.Y. (20) ve M.K. (20) isimli şahıslar aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve Salı günü "Kasten Yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A, M.K. ve D.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. E.G, R.K. ve Ş.U. isimli şahıslar ise, tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

Genç şarkıcının gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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