Genç şarkıcı Hakan Kalgıdım derin hikayesini gözler önüne serdi
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Selçuk, Magazin

Genç şarkıcı Hakan Kalgıdım derin hikayesini gözler önüne serdi

Küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Hakan Kalgıdım, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Ersen Kutluk'a ait olan 'Derin Hatıra'yı müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor

25.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:01
Genç şarkıcı Hakan Kalgıdım derin hikayesini gözler önüne serdi

Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve uzun süren müzik eğitiminin ardından Onur Selçuk koçluğunda ilk şarkısını tamamlayan Hakan Kalgıdım, aşılmadık bir soundu bilindik melodilerle harmanladığı şarkısı ile müzik sektörüne yeni bir soluk kazandıracak.



Hakan Kalgıdım, müzik sektörünü selamlayan "Derin Hatıra" şarkısı ile ilgili duygularını ise şu sözlerle anlatıyor: & ;

"Derin Hatıra ani bir karşılaşma ile tarafları esir alan tılsımlı halin şarkısı oldu. O hal içerisinde durmayı, dinlemeyi,& ; öğrenmeyi, birbirlerinin yaralarını sarmayı keşfeden iki kişiye kuş bakışı bakan bir şarkı. Bu yolculuğun aklı durduran, dertlendiren tüm hallerine karşılık her defasında en iyi, en mutlu hissettiren anları hatırlatan o büyülü hissin şarkısı."



'ŞARKIM, KLİBİM VE DAHASI HEPSİ ONA ARMAĞANIM!'

Özgün, iddialı ve dikkat çekici tarzıyla gelecek dönemde adından sıklıkla söz ettirecek "Hakan Kalgıdım"ın, kalbinin derinliklerine işleyen aşk hikayesini ise bambaşka bir bakış açısıyla başarılı yönetmen Çağla Çağlar çekti.

Türk pop müziğine yeni bir soluk getirmeye hazırlanan "Hakan Kalgıdım"ın video klibi, rengiyle, dokusuyla ve sürükleyici hikayesiyle geniş yelpazede müzik tutkunlarının dikkatini çekecek.



Hakan Kalgıdım, klibiyle ilgili duygularını samimiyetle şu sözlerle dile getirdi: & ;

"Derin Hatıra hayatımın ilk aşk ve ilişki sürecini en net ve yalın şekilde anlattığım şarkım oldu. Her şey& ; kontrolüm dışında ve yeniydi. Tüm bu yeni hal içerisinde durdum, anladım ve öğrendim aşkı, aşık olmayı.

Bu süreçte yaşadığım tüm dertli hallerin sonunda ise bana derinlerde ki en güzel hatıralarımı hatırlatan, mutlu eden bir yolculuk olarak kaldı tüm yaşadıklarım hafızamda. Şarkım, klibim ve dahası hepsi ona armağanım."



Hakan Kalgıdım'ın "Derin Hikaye" adlı şarkısı Doğan Music (DMC) etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

Kaynak: Snob Magazin

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