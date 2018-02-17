Genç polis memurundan acil servis önünde evlilik teklifi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Aygör Manisa Devlet Hastanesinde hemşire olan kız arkadaşına hastane bahçesinde evlilik teklifinde bulundu

Yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen genç hemşire evlilik teklifine Mehmet Aygör'ün boynuna sarılarak 'Evet' dedi

MANİSA - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Aygör Manisa Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan kız arkadaşına nöbette olduğu gece büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Acil servis önündeki hastane bahçesine çağrılan genç hemşire biranda yanan meşale ve konfetiler eşliğinde kendisine evlilik teklifi eden erkek arkadaşı Mehmet Aygör'ün boynuna sarılarak 'Evet' cevabını verdi.

Manisa Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Esma Akşehirlioğlu (28), Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünde görevli erkek arkadaşı polis memuru Mehmet Aygör (30)'ün, nöbetçi olduğu akşam hastane bahçesinde arkadaşları ve akrabalarıyla hazırladığı sürpriz evlilik teklifiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Erkek arkadaşı tarafından telefonla hastane bahçesine çağrılan genç hemşire yanan meşale ve atılan konfetiler ve 'Ömrüme ömür olur musun' yazılı pankartla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Her şeyden habersiz genç hemşire erkek arkadaşının bir demek çiçek ve yüzükle birlikte yaptığı evlilik teklifine boynuna sarılarak 'Evet' cevabı verdi. Çevredekilerin 'Diz çökmedi' uyarılarına 'Hayır diz çökmesin istemiyorum' diyen ve yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamayan genç hemşire kendi mesai arkadaşlarına da 'Haberiniz var mıydı?' şeklinde sitemde bulundu.

Genç polis memuru Aygör, kız arkadaşıyla mutlu olduklarını dile getirerek, "Tanışmamızın ardından her şey çok güzel gitti. Daha sonra evlenmeye karar verdik. Farklı bir evlenme teklifinde bulunmak istedim. Arkadaşlarımızın da fikriyle böyle bir evlenme teklifinde bulundum. İnşallah önümüzdeki yaza düğünümüz olacak" dedi.

Yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esma Akşehirlioğlu ise, "Çok fazla şaşırdım. Hayatımda hiç bu kadar şaşırdığımı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Hastane bahçesinde arkadaşları, akrabaları ve vatandaşlar da genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek güzel günlerine ortak oldu.