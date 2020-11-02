Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı

Dizi setinde tanıştığı yönetmen Erçin Karabulut ile 3 sene önce nikah masasına oturan oyuncu Nilay Deniz, boşanma kararı aldı. Genç oyuncu sosyal medya hesabından eşinin soyadını ve fotoğraflarını sildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ancak kısa süre önce final yapan Çatı Katı Aşk dizisinin başrol oyuncularından 27 yaşındaki Nilay Deniz, 3 yıllık evliliğini fikir ayrılıkları nedeniyle bitirmeye karar verdi.

HER ŞEYİ SİLDİLER

TV100'de yer alan habere göre, Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çift, boşanma kararının ardından sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.