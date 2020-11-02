Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı

02.11.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:22

Dizi setinde tanıştığı yönetmen Erçin Karabulut ile 3 sene önce nikah masasına oturan oyuncu Nilay Deniz, boşanma kararı aldı. Genç oyuncu sosyal medya hesabından eşinin soyadını ve fotoğraflarını sildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ancak kısa süre önce final yapan Çatı Katı Aşk dizisinin başrol oyuncularından 27 yaşındaki Nilay Deniz, 3 yıllık evliliğini fikir ayrılıkları nedeniyle bitirmeye karar verdi.

HER ŞEYİ SİLDİLER

TV100'de yer alan habere göre, Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çift, boşanma kararının ardından sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı

İlgili Haberler

Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve biyografisi! Nilay Deniz kaç yaşında, nereli?
Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz hayatı ve biyografisi! Nilay Deniz kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları (1)
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Danla Bilic Demet Özdemir İkbal Gürpınar
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:22:54. #1.15#
title