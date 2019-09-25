Genç oyuncu Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla dikkat çekti

25.09.2019 00:40

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla dizi severlerle buluştu. Dizinin yeni sezonunda genç oyuncuların performansı izleyicilerin dikkatini çekti.

İZLEYİCİLERDEN TAM PUAN ALDI

Yeni sezonunda ilk bölümününü yayınlanmasının ardından diziye dahil olan genç oyuncu Erdem Şanlı'nın canladırdığı Dinçer Meftun karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Şanlı performansıyla izleyicilerden tam puan aldı. Şanlı daha önce Vatanım Sensin ve Avlu gibi dizilerle adını duyurmuştu.

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

Boşnak bir ailenin en büyük oğlu olan Erdem Şanlı 1996 yılında İzmir'de doğdu. İstanbul Üniversite Radyo Televizyon bölümünü okuyan oyuncu 2 sene kamera asistanlığı yaptıktan sonra Vatanım Sensin dizisiyle kamera karşısına geçti.