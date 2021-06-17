Genç KOMEK'te dolu dolu bir tatil öğrencileri bekliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu bu yaz çevrimiçi eğitimlerin yanında öğrencilere yüzme, kamp ve piknik etkinlikleri de düzenleyecek.

Her yıl on binlerce öğrencinin yaz tatilini verimli geçirmesi için eğitimler veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nda bu yıl çevrimiçi ve çevrimdışı olarak Konya'dan, farklı şehirlerden ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler misafir edilecek.

Çevrimiçi eğitimlerde 7-14 yaş arası kız ve erkek 60 bin çocuğa ayrı sınıflarda toplamda 3.000 öğretmen ile Kur'an-ı Kerim, Değerler Eğitimi ve eğitici dersler verilirken; dünyanın her yerinden öğrencilere de Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak çevrimdışı eğitimler verilecek.

Genç KOMEK, çevrimiçi eğitimlere katılacak öğrencilere hijyen tedbirleri çerçevesinde yüzme eğitimi vererek kamp ve pikniklerle öğrencilerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmesini sağlayacak.

ÖĞRENCİLERİ SÜPRİZ HEDİYELER BEKLİYOR

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda öğrenciler ezberledikleri sure, dua, hadis, adab-ı muaşeret kuralları ve eğitici derslerde kazandıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulacak. Ödüller verilirken her öğrencinin puanlaması kendi yaş grubu içinde yapılarak belirlenecek.

ÖĞRENCİLERE ÇANTA VE EĞİTİM MATERYALLERİ VERİLECEK

Genç KOMEK çevrimiçi eğitime katılan her öğrenci için Kuran-ı Kerim, Elifba ve Dualar Kitabı ile Değerler Eğitim Seti'nin yanında seçtikleri eğitici derslere göre ders kiti ve hediye çanta verilecek. Çanta ve materyalleri Konya'daki öğrenciler elden teslim alırken Türkiye'nin her yerindeki öğrencilere ise kargo ile teslim edilecek.

5 Temmuz'da başlayıp 20 Ağustos'ta sona erecek Genç KOMEK Yaz Okulu eğitimlerinde toplam 3 bin eğitmen 6 hafta boyunca hafta içi her gün toplam 145 dersle öğrencilere eğitim verecek. Ayrıca ders dışı faaliyetler ve etkinlikler kapsamında da öğrenci eğitimleri, veli eğitimleri ve kariyer buluşmaları yapılacak.

GENÇ KOMEK İHTİSAS

Genç KOMEK Yaz Okulu'nda; Kur'an-ı Kerim'i Düzgün ve Güzel Okuma, Arduino, Sketchup ile Modelleme, Yazarlık Becerileri, Dijital Resim, Resim, İhtisas Müzik Bağlama ve İhtisas Müzik Gitar gibi ihtisas kurslarına kayıt olan öğrencilere seçecekleri branşlarda seviye belirleme sınavı yapılacak ve sınav sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak. Yaz Okulunu başarıyla bitiren öğrenciler, isterlerse güz döneminde kayıtlarını yenileyerek eğitime devam edebilecek.

Yurt içinden ve yurt dışından eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, komek.org.tr adresinde İngilizce ve Arapça dillerinde de oluşturulan kayıt panelinden kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: Bültenler