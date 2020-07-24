Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
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Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı

Eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in yakın arkadaşlarından Perihan Gün, "En büyük hayali evlenmek ve kız çocuğu sahibi olmaktı. Kızının ismini de Gülpin koymak istiyordu" ifadelerini kullandı.

24.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:04

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, evli ve bir çocuk babası olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan soğukkanlı katil, vahşi cinayeti itiraf etmişti.

Sabah Gazetesi, Pınar'ın yaşadığı Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde evine ve odasına girdi. Genç kızın 3 yıldır yalnız yaşadığı evin giriş kapısının önünde iki çift terliği dikkat çekiyor. Dubleks evin alt katında masanın üzerinde marketten aldığı ancak yiyemediği bisküvi ve kekin olduğu poşeti öylece duruyor.

Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı

UYURKEN SARILDIĞI OYUNCAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Pınar'ın yazar Dale Carnegie'nin "Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak" isimli kitabının sayfalarının arasında kurutulmuş gül parçaları duruyor. Hüzün dolu evin üst katında Pınar'ın yatağının başında uyurken sarıldığı oyuncağı dikkat çekiyor. Öte yandan genç kızın ders notları göze çarpıyor. Evdeki eşyaların ve dolapların ailesi tarafından genç kız aranırken bir ipucu bulabilmek adına dağıtıldığı görülüyor.

Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı

"EVE NE KIZ NE DE BİR ERKEK ARKADAŞINI GETİRİRDİ"

Ev sahibi 61 yaşındaki Hüdaverdi Sefa Bozkurt, gözleri dolu dolu şunları söyledi:

"Benim de 35 yaşında bir kızım var. Kimya mühendisi. Bir kız babası olarak ben de çok üzüldüm. Pınar da benim kızım gibiydi. Büyüklerine karşı çok saygılıydı. Eve ne kız ne de bir erkek arkadaşını getirmezdi. Kirasını zamanında öderdi. Kendisinden çok memnundum. Ailesi Pınar kaybolduğunda buraya geldi. Ama vefat haberi gelince yıkıldık. Çok üzüldüm. Keşke olmasaydı."

Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı

"HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

Pınar'ın son kirayı ödeyemediğini söyleyen ev sahibi Bozkurt, "Son kiranın lafı bile olmaz. Helal hoş olsun. Hakkımı helal ediyorum. Kaybolmadan bir gün önce 4-5 kişik bir grup vardı evde. Normalde kimseyi getirmezdi. Çok şaşırmıştım. Mekanı cennet olsun" dedi.

"KIZININ İSMİNİ GÜLPİN KOYMAK İSTİYORDU"

Pınar Gültekin'in Akyaka'da arkadaşı olan Perihan Gün (33), genç kızı ve hayallerini anlattı: "Pınar'ı 6 yıldır tanıyorum. Çok renkli ve hayat dolu biriydi. Enerjisi çok yüksek ve şen şakrak bir kızdı. Komik biriydi. Sürekli espri yapar insanları eğlendirmeyi severdi. En büyük hayali evlenmek ve kız çocuğu sahibi olmaktı. Kızının ismini de Gülpin koymak istiyordu. Hatta instagram hesabının kullanıcı adı da Gülpin'dir. Sabahları Akyaka'da yürüyüş yapar herkese selam verirdi. Kaybolduğu ilk gün yokluğunu hissettik. Ortalarda göremeyince yokluğu hemen belli oldu. Gerçekten çok üzgünüz. Üzüntüden Adli Tıp'ın önüne bile gidemedik."

Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Pınar Gültekin'in arkadaşı Perihan Gün

"ENERJİK, DELİ DOLU BİR KIZDI"

Pınar Gültekin'in 2.5 yıldır komşusu olan 34 yaşındaki Kerem Parlar ise, "Yalnız yaşıyordu. Arkadaş canlısı bir insandı. Onu ağlarken ve dert yanarken, çevresine negatif enerji yayarken hiç görmedim. Enerjik, deli dolu bir kızdı. Herkes ile arası iyiydi. Kimse ile bugüne kadar sorun yaşadığını görmedim. Hep güleryüzlü olarak aklımızda yer etti. Yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Pınar Gültekin'in komşusu Kerem Parlar
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
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