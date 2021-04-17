Genç kızın ölümünde ilginç detay
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Genç kızın ölümünde ilginç detay

Genç kızın ölümünde ilginç detay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Merve Sazlık'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Merve Sazlık'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın iftar saatini beklerken balkondan düştüğü ortaya çıktı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda 13 katlı apartmanın 11'inci katından oturan 14 yaşındaki Merve Sazlık, evlerinin penceresinden iftar saatini beklerken dengesini kaybederek düştü. Hayatını kaybeden Sazlık'ın cenazesi bugün yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın ailesi, Merve'nin iftar vaktinde balkonda ezanın okunmasını beklerken bir anda aşağıya düştüğünü ifade etti. Genç kızın intiharı için bildikleri bir sebep olmadığını söyleyen aile, olay günü ise Merve'nin oruçlu olduğunu ifade etti. Talihsiz kızın cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta defnedildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine gelen Merve Sazlık'ın yakınları cenazeyi teslim alırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Genç kızın kesin ölüm nedeninin çıkacak otopsi raporunun ardından belli olması beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor - GAZİANTEP

Genç kızın ölümünde ilginç detay
Genç kızın ölümünde ilginç detay
Genç kızın ölümünde ilginç detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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