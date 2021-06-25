Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu

Aksaray'da Eşref Akoda, sokak ortasında tartıştığı eşi Yemen Akoda'yı tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada annesinin öldüğü gören genç kızın feryadı, tüyleri diken diken etti. Genç kız, "Anne anne" diye bağırken, sağlık ekiplerine, "Yaşıyor mu" diye sordu.