Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu
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Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu

Genç kızın 'anne' diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da Eşref Akoda, sokak ortasında tartıştığı eşi Yemen Akoda'yı tabancayla vurarak öldürdü. Bu sırada annesinin öldüğü gören genç kızın feryadı, tüyleri diken diken etti. Genç kız, "Anne anne" diye bağırken, sağlık ekiplerine, "Yaşıyor mu" diye sordu.

Aksaray'da meydana gelen olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. sabah saat 07.00 sıralarında Eşref Akoda, evlerinin önünde tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın, olay yerinde can verirken, kaçtıktan sonra polis ekipleriyle çatışmaya giren Eşref Akoda çatışmada öldü.

KIZIN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Annesinin vurulduğu haberini alan Yemen Akoda'nın kızı hemen olay yerine geldi. Annesi yerde yatarken gören kız, feryatlarıyla kıyameti koparttı. Yerde yatan annesine bakıp, ağlayan genç kızın "anne anne" şeklindeki feryatları, yürek yaktı. Genç kızın, annesinin üzerini örten sağlıkçılara "yaşıyor mu" diye sorması da yürek burktu.

Genç kızın 'anne' diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu
Genç kızın 'anne' diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu
Genç kızın 'anne' diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu
Genç kızın 'anne' diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu
Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu
Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu
Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu
Sokak ortasında eşini öldüren cani, polisle girdiği çatışmada canından oldu
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
Son dakika 3. sayfa: Taksi şoförü tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Genç kızın "anne" diye feryadı tüyleri diken diken etti: Yaşıyor mu bakın, yaşıyor mu - Haberler
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