Genç Kızılay, Manisa'da sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Genç Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi ve Genç Kızılay gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

Genç Kızılay gönüllüleri, kentin çeşitli noktaları ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi kampüslerinde bulunan kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, çalışmayı gerçekleştiren, Genç Kızılay gönüllülerine ve mama desteği sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır