Genç kızılay İskilip'te 'Sevgi bohçası' projesini başlattı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sevgi Bohçası' Projesi ile aileler ziyaret edilerek, dünyaya gelen bebekler için de aileler tebrik ediliyor.

Genç Kızılay İskilip İlçe Başkanlığı üyelerinin yürüttüğü çalışmayla, yeni bebekleri olan ailelere; içerisinde bebek bezi, ıslak mendil, şampuan, sabun, emzik ve bebek yağı gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunan malzemeler ulaştırılmaya başlandı.

Genç Kızılay İlçe Başkanı Cengiz Tomar, "Türk Kızılay'ının bir projesi olan sevgi bohçası projesini ilçemizde de hayata geçirerek; hem ailelerimizi ziyaret edip hem de yavrularımız içinde yaşı uzun ömrü bereketli olsun temennilerinde bulunmaya başladık. Kızılay'ımıza gönül vermiş Yönetim Kurulu Üyelerimizle başlatmış olduğumuz proje sonucu güzel geri dönüşler almaya başladık. Arkadaşlarımıza yaptıkları fedakar çalışmalardan dolayı teşekkür eder, yavrularımıza bereketli ömürler dilerim" dedi. - ÇORUM