Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı

11.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:49
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı

Kuzey Kıbrıs'ta 24 yaşındaki genç kıza kaldığı karantina otelinde, birlikte alkol aldığı 46 yaşındaki şahıs cinsel saldırıda bulundu. Odaya zorla girerek tacizde bulunan zanlı olay sonrası tutuklanırken, cinsel saldırı ülkede infiale yol açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 27 Şubat'ta işçi olarak giriş yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Girne kentinin Alsancak ilçesindeki karantina oteline yerleşen 46 yaşındaki A.E, aynı otelde kalan M.D ile birlikte alkol aldı. A.E aradan geçen sürenin ardından M.D'ye cinsel saldırıda bulundu. M.D'nin "cinsel saldırı" şikayeti üzerine tutuklanan 46 yaşındaki A.E, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

ALKOL ALDIKTAN SONRA ODAYA ZORLA GİRMİŞ

Girne Polis Müdürlüğü'nde görevli Polis Çavuşu Tufan Yoncacı mahkemede yaşanan olayı anlattı. Yoncacı, zanlı A.E.'nin ülkeye 27 Şubat tarihinde inşaat işçisi olarak, şikayetçi M.D ile birlikte giriş yaptıklarını aktardı. Zanlı ve şikayetçinin Alsancak'ta faaliyet gösteren ve karantina otelde kaldıklarını belirten polis memuru, zanlı A.E.'nin kaldığı 424 numaralı odada müşteki ile birlikte alkol aldıktan sonra, şikayetçinin kaldığı odaya zorla girdiğini ifade etti. Şikayetçi M.D'nin doktor kontrolünden geçirildiğini ve soruşturmanın yeni başladığını belirten Yoncacı, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Ali Şansalan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 19:53:39. #1.15#
title