Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 27 Şubat'ta işçi olarak giriş yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Girne kentinin Alsancak ilçesindeki karantina oteline yerleşen 46 yaşındaki A.E, aynı otelde kalan M.D ile birlikte alkol aldı. A.E aradan geçen sürenin ardından M.D'ye cinsel saldırıda bulundu. M.D'nin "cinsel saldırı" şikayeti üzerine tutuklanan 46 yaşındaki A.E, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

ALKOL ALDIKTAN SONRA ODAYA ZORLA GİRMİŞ

Girne Polis Müdürlüğü'nde görevli Polis Çavuşu Tufan Yoncacı mahkemede yaşanan olayı anlattı. Yoncacı, zanlı A.E.'nin ülkeye 27 Şubat tarihinde inşaat işçisi olarak, şikayetçi M.D ile birlikte giriş yaptıklarını aktardı. Zanlı ve şikayetçinin Alsancak'ta faaliyet gösteren ve karantina otelde kaldıklarını belirten polis memuru, zanlı A.E.'nin kaldığı 424 numaralı odada müşteki ile birlikte alkol aldıktan sonra, şikayetçinin kaldığı odaya zorla girdiğini ifade etti. Şikayetçi M.D'nin doktor kontrolünden geçirildiğini ve soruşturmanın yeni başladığını belirten Yoncacı, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.