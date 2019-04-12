Genç Kız, Çalıntı Bisikleti Satarken Yakalandı

Samsun'da bir genç kız, çalıntı bisikleti internette satışa sunup satmak için gittiği buluşma yerinde polise yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ.'ye ait bisiklet evinin önünden çalındı. F.İ. isimli kişi, çalınan bisikletinin internetteki bir alışveriş sitesinde satışa çıkardığını görünce polis ekiplerine durumu bildirdi. Alıcı kılığına girip buluşma yerine giden polis, çalıntı bisikleti satmak isteyen M.A.(18) adlı kızı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.A. "hırsızlık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA