Genç keman virtüözü Yury Revich, İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Ödüllü Rus keman sanatçısı Yury Revich, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan genç virtüöz, İstanbul'da dinleyicilerin karşısına çıkmanın çok özel bir duygu olduğunu belirterek, "Güzel bir mekan, güzel bir şehir, güzel bir ülke ve konser salonu." dedi.

Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" eseriyle Astor Piazzolla'nın "Buenos Aires'te Dört Mevsim" adlı eserini harmanladığı "8 Mevsim"e konser programında yer verdiğini aktaran Revich, "Bence bu çok eşsiz bir program çünkü dünyadaki herkes Vivaldi'yi biliyor fakat Piazzolla'nın 'Dört Mevsim'ini çok az kişi biliyor. Bu mevsimleri birleştirmeyi seviyorum ve (dinlediğinizde) bunu hissedebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yury Revich, kendisine eşlik eden CRR Genç Oda Orkestrası'nın uyumuna dikkati çektiği açıklamasında, genç müzisyenlerle sahneye çıkmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bence bu harika bir fırsat. Hepsiyle konuşuyorum. Gençlerin çok tutkulu olduklarını biliyorsunuz. Enerjileri çok yüksek." dedi.

Geri dönüşüme ve küresel ısınmaya dikkati çeken eserler hazırlayan sanatçı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının projelerinde yer aldığını dile getirdi.

Sanat.ı, Beethoven'ın yazdığı ve kullanmadığı nota ile eskizlerden yeni besteler yaptığını sözlerine ekleyerek, "Beethoven'ın notalarından yeni bir müzik ortaya çıktı. Bu eski kağıtları geri dönüştürerek yeni bir kitap yapmak gibi bir şey. Beethoven'ın taslak veya eskizlerini kullanmadım. Yeni bir müzik ortaya koydum. Çok eğlenceliydi." diye konuştu.