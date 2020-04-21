Genç kadına kolayla saldırıp marketi soydu
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Çamlıbel, Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Genç kadına kolayla saldırıp marketi soydu

Antalya'da bir kişi, kadın kasiyerin yüzüne kola serptikten sonra kasadaki yaklaşık 1000 lirayı alarak kayıplara karıştı.

21.04.2020 23:47 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:52
Genç kadına kolayla saldırıp marketi soydu

Antalya'da bir kişi, kadın kasiyerin yüzüne kola serptikten sonra kasadaki yaklaşık 1000 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi, Antalya Bulvarı yan yol üzerindeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. 20 yaşlarında bir şüpheli, olaydan yarım saat önce markete gelerek keşif yaptı. Daha sonra başında kapüşon ile markete yeniden gelen şüpheli bir süre içeride dolaştı. Elinde plastik kola şişesiyle kasaya doğru gelen şüpheli, bir anda kolayı kasada bulunan Ayşegül K.'nin yüzüne serpti. Şüpheli, ardından kasadaki yaklaşık 1000 lirayı alarak kaçtı. Ayşegül K.'nin yardım çığlıkları sonrası çalışanlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede araştırma yapan ekipler, kaçan şüphelinin kapüşonunu cami içinde buldu. Markete gelen polisler Ayşegül K.'nin ve diğer çalışanların ifadesine başvurdu. Bir hayli korktuğu gözlemlenen kasiyer, yaşadıklarını güçlükle polise anlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de market içinde delil çalışması yaptı. Polis ara sokaklarda izini kaybettiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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