Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartıştığı erkeği tokatlayan kadın, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde öfkesi dinmeyen kadının sandalyeleri ve masaları devirdiği görülüyor.
Antalya'da alışıldık görüntülerin tersine bu kez genç bir kadın, yanındaki erkeğe sokak ortasında şiddet uyguladı. Genç adamı defalarca tokatlayan kadın, etraftaki masa ve sandalyeleri de fırlatınca, adam polise sığındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü. Tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın daha sonra erkeği defalarca tokatladı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüntülendi.
"KADINA ŞİDDETİN TERSİ OLDUĞU İÇİN ŞAŞIRDIM"
Kalekapısı esnafı Nurettin Şahin, "Sabah geldiğimde masa ve sandalyelerin devrilmiş olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasına bakınca bir kadının erkek bir şahsa şiddet uyguladığını gördüm. Bu zamana kadar hep kadına şiddet konuşulduğu için biraz şaşırdım" dedi.
Haber Videosu: Antalya'da genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
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bence gerçekten kadın değil. sonradan olmaya çalışmış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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belkide adam korkusundan kendini bile savunmadi hakli oldugu yerde sustu tamam Kadina siddet gün gectikce artiyor ama Türk irki firsatci bir irk bunu kullanan kadinlar elbette vardir, olacaktirda. Olayi bilmeden yorum yapmak pek mantik olmasada insanin aklina bin türlü sey geliyor!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kadına pozitif ayrımcılık diyor devlet bırakın rahat rahat dövsünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BİLİYOR; TACİZ EDİLDİM DERSE ERKEKLERİN HAYATI KARARACAK! Acaba suçlu kadın mı diye soran mı var ?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sokaktan geçen biri kadını öldürse ceza alırmı kadir vakasının bir benzeriCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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KADIN HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK MI? YOKSA KADIN OLDUĞU İÇİN ''''YAPMIŞSA VARDIR BİR HAKLI SEBEBİ DEYİP'''' SUSACAK MIYIZ. AYNI ŞEYİ ERKEK YAPMIŞ OLSA SOSYAL LİNÇ KAMPANYASI DÜZENLEYİP HAPSE GİRENE KADAR MÜCADELE VERİRDİK.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Allah o istanbul sözleşmesinin belasını versin kadınları şımarttılar başımıza çıkardılar buna çanak tutan kadın tapıcısı erkek müsveddeleri de bayram etsin şimdiCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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kadın dedinmi böyle olacakCevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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yazık biz erkeklere gelen geçen dövüyor biziCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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ERKEĞE ŞİDDETE HAAAAYIR!!!Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır