Genç kadın itfaiyecinin yangını söndürme çabası

Genç kadın itfaiyecinin yangını söndürme çabası Zeytinlik alanda atıl evde çıkan yangını söndürmeye çalışan genç kadın itfaiye erinin çabası Zeytinpark içerisinde çıkan yangın atıl durumdaki evi küle çevirdi Antalya'da bulunan Zeytinpark içerisinde elektrik direğinde çıkan yangın, önce...

Genç kadın itfaiyecinin yangını söndürme çabası

Zeytinlik alanda atıl evde çıkan yangını söndürmeye çalışan genç kadın itfaiye erinin çabası

Zeytinpark içerisinde çıkan yangın atıl durumdaki evi küle çevirdi

ANTALYA - Antalya'da bulunan Zeytinpark içerisinde elektrik direğinde çıkan yangın, önce atıl durumdaki eve ardından ise ağaçlık alana sıçradı. Yangında atıl ev küle dönerken bazı zeytin ağaçları zarar gördü. Alevlere müdahalede bulunan genç bir kadın itfaiye erinin çalışkanlığı ise dikkat çekti.

Yangın, Kepez ilçesine bağlı Zeytinpark içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan elektrik direğinde çıkan yangın, yan tarafta bulunan atıl durumdaki eve ardından ise çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Dumanları gören park yetkilileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa süre bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangında, atıl durumdaki ev küle dönerken bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Öte yandan, yangına müdahale eden kadın itfaiyecinin çalışması çevredekiler tarafından takdir edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk