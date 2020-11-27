Genç kadın Brezilya kalçası istedi, ölümden döndü

Bir özel hastanede görev yapan ünlü plastik cerraha kalça estetiği için kendini emanet eden genç kadın sonrasında kabusu yaşadı. 30 yaşındaki genç kadının estetik amaçlı geldiği hastane hayatının karardığı nokta oldu. Vücudu hem şekil bozuklukları hem de enfeksiyonlara teslim olan hasta 8 ameliyat geçirdi ancak halen sağlığına kavuşamadı.

İsviçre'de yaşayan 30 yaşındakiGamze A., Brezilya kalçası yaptırmak için Türkiye'deki ünlü bir plastik cerrah ile anlaştı. Özel bir hastanede ameliyat olan genç kadının dikişleri patladı ve vücuda enjekte edilen suni yağlar, iğne deliklerinden çıkmaya başladı. İsviçre'de tedavi olan mağdur kadının vücudunda nekrozlar(kitler) oluştuğu ve kaptığı enfeksiyonlar nedeniyle ölümden döndüğü ve 8 kez ameliyat edilmesine rağmen vücut sağlığının ciddi şekilde bozulduğu belirlendi.

"HOCAM DİKİŞLERDEN YAĞ AKIYOR" DEDİĞİNDE…

Sabah'ın ulaştığı haberin her bir detayı skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İşleri nedeniyle İsviçre'ye geri dönmek zorunda kalan genç kadın ünlü cerraha durumu anlattığında ise doktorun önemli bir durum olmadığını, 'Türkiye'ye döndüğünde bakarız' gibi sözleriyle karşı karşıya kaldı.

GENÇ KADINA SON DAKİKA ŞOKU: KİTLELER OLUŞMAYA BAŞLADI, ÖLÜMÜN EŞİĞİNE GELDİ

İsviçre'de tedavi olan genç kadının yağ hücrelerinin altında (nekrozlar) kitleler oluşmaya başladığını bu nekrozların iltihaplandığını ve yasaklı madde olan Aqualift isimli dolgu malzemesinin vücuduna yerleştirilmiş olduğunu öğrendi. Genç kadın, ölümden döndü.

SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İSTEDİ YENİDEN PARA İSTEDİLER!

Türkiye'ye geri dönüp yeniden hastaneye gittiğinde ise kendisinden para talep eden doktorların sağlığıyla ilgilenmemesi karşısında ikinci kez ücreti yatırıp, sağlığına kavuşmak ümidiyle ameliyat masasına yattı. Fakat bu ameliyat sonrası da genç kadına enjekte eden yağlar deliklerden akmaya ve dikişleri patlamaya devam etti.

PANTOLON GİYEMİYOR, OTURAMIYOR VE HAREKET EDEMİYOR!

Sağlığının tehlike altında olduğunu ileri süren Gamze A.'nın vücudundaki yağlar, aylarca akmaya ve koku yapmaya devam etti. Hayatı alt üst olan genç kadın, pantolon giyemez, oturmaz ve hareket edemez hale geldi. Hastanenin diğer doktorları tarafından 8 kez ameliyat edilen Gamze A.'nın vücudu deforme olup, ciddi ölüm tehlikesi taşımaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine mağdur kadın aldığı son dakika kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kalçasına enjekte edilen dolguların patladığını, yıllar geçmesine rağmen düzelmediğini, yürüyemez durumda olduğunu beyan etti. Gamze A., ameliyatı gerçekleştiren ünlü doktorun cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.