Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş - Haberler
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Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Tiffany Granillo isimli TikTok kullanıcısı, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Granillo eve geldiğinde bacak arasına baktığını ve bir yarasayı, kotuna yapışmış olarak gördüğünü söyledi.

Amerika'nın Colorado eyaletinde yaşayan Tiffany Granillo isimli kadının başına, daha önce görülmemiş bir olay geldi. Evine doğru yürüyen kadın, eve geldiğinde bacaklarının arasında duran yarasayı fark edince çığlık çığlığa kaldı.

4 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Yaşadıklarını TikTok hesabından paylaşan Granillo, eve dönüş yolunda bir gıcırıtı duyduğunu ifade etti. Ancak en büyük sürprizi ise eve geldiğinde yaşadı. Çünkü kot pantolonuna yapışmış halde duran bir yarasayı gördü. Hareket etmekte dahi zorlanan Granillo, bu anları kameraya almayı ihmal etmedi. 4 milyondan fazla izlenen gönderide TikTok kullanıcıları en yaratıcı yarasa şakalarını sundu.

HEMEN KUDUZ TESTİ YAPTIRDI

"Doğadan uzak dur" notuyla paylaştığı gönderisinden sonra Granillo, takipçilerine devam eden süreçten de bahsetti. Yarasayı gördükten sonra hemen eşini aradığını söyleyen Granillo, bu zaman dilimi boyunca hareket dahi edemediğini belirtti. Yarasayı test için gönderdiklerini vurgulayan Granillo, kuduz testinin negatif çıktığını da belirtti.

Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş

Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş

Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Genç kadın bacak arasına bakınca dehşeti yaşadı! Eve kadar yarasayla gelmiş - Haberler
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