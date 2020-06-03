Genç İZİKAD eğitimleri online olarak sürüyor İZİKAD düzenlediği online toplantılarla Covid-19 sürecinde salgın sonrası değişmesi beklenen ekonomik ilişkileri ve yeni normali alanında uzmanları ağırlayarak sürdürürken, Genç İZİKAD ise düzenlediği eğitim kampıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Online olarak düzenlenen son eğitimde danışman Banu Gülsar'ın 'Girişimci Değer Doğrulama: Aklımda iyi bir fikir mi var yoksa hakikaten karşılığı mı var" sunumu ile bir iş fikrin ürün haline getirilme sürecindeki değişkenler ve süreçlerin artı eksi yönleri masaya yatırıldı.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, İZİKAD olarak farklı alanlara yönelik online toplantılar düzenlemeyi sürdürdüklerini, bu süreçte Genç İZİKAD'ın da kendi eğitim faaliyetlerine aynı hızla devam ettiğini söyledi. Genç İZİKAD'ın bu süreçte online eğitimler ile bir çok uzmandan eğitim almayı sürdürdüğünü söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, "Covid-19 hayatımızı fiziksel olarak eve hapsetmiş olabilir ama eğitimden tutun güncel konulara kadar bir çok faaliyeti online olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.

Mavi okyanus ve örnek girişimlerin seyri

Girişimcilik ve ürün geliştirme konusunda Genç İZİKAD üyelerine bir sunum yapan danışman Banu Gülsar, bir özel iş fikrinin hayata geçirildiğinde karşılaşacağı sorunlar ve fırsatları çeşitli örnekler üzerinden anlattı.

Sadece iş fikri ile yola koyulmak yerine düzgün bir planlama ile yola çıkmak gerektiğini söyleyen Gülsar, "Fikrinizin maliyetini iyi hesaplayın ve sürdürülebilir olmasına dikkat edin. Yola koyulduktan sonra ortaya çıkan ekstra maliyetlerin sizin fikrinizi satmanıza, ürüne dönüştürmenize engel olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Yeni bir değer yaratmanın önemine değinen Gülsar, 'mavi okyanus' olarak adlandırılan bakir alanları hedeflenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kırmızı okyanusta köpekbalıkları gezer, rakipleriniz vardır, mavi okyanusta su dingindir, köpekbalığı yoktur, yeni sulardır ve tabiri caizse orda avlanmanız daha kolaydır" dedi.

Sirk duSoleil sirk projesinin yaratım sürecini genç iZİKAD'a anlatan Gülsar, hayvan haklarının gelişmesi ile sirklerdeki hayvanların kullanılmasına gelişen tepki sonrası sirk girişiminin öldüğünü söyleyerek, "Sirk DuSoleil sirk kavramının temeli olan hayvanları gösteriden çıkararak heyecan, tema ve eğlenceyi sirk algısının içine monte ederek yeni bir değer yarattı. Bugün en ucuzu 75 dolar, en pahalısı 210 dolara aylar öncesinden tüm biletlerini tüketiyor. Çünkü bir fark yarattı. Ezber bozmanız şart. Sirk duSoleil'i 2015 yılında 1.5 milyar dolara satıldığını da belirtmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler