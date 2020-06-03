Genç İZİKAD eğitimleri online olarak sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Genç İZİKAD eğitimleri online olarak sürüyor

İZİKAD düzenlediği online toplantılarla Covid-19 sürecinde salgın sonrası değişmesi beklenen ekonomik ilişkileri ve yeni normali alanında uzmanları ağırlayarak sürdürürken, Genç İZİKAD ise düzenlediği eğitim kampıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Genç İZİKAD eğitimleri online olarak sürüyor
03.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:56

Online olarak düzenlenen son eğitimde danışman Banu Gülsar'ın 'Girişimci Değer Doğrulama: Aklımda iyi bir fikir mi var yoksa hakikaten karşılığı mı var" sunumu ile bir iş fikrin ürün haline getirilme sürecindeki değişkenler ve süreçlerin artı eksi yönleri masaya yatırıldı.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, İZİKAD olarak farklı alanlara yönelik online toplantılar düzenlemeyi sürdürdüklerini, bu süreçte Genç İZİKAD'ın da kendi eğitim faaliyetlerine aynı hızla devam ettiğini söyledi. Genç İZİKAD'ın bu süreçte online eğitimler ile bir çok uzmandan eğitim almayı sürdürdüğünü söyleyen İZİKAD Başkanı Sezgin, "Covid-19 hayatımızı fiziksel olarak eve hapsetmiş olabilir ama eğitimden tutun güncel konulara kadar bir çok faaliyeti online olarak sürdürüyoruz" diye konuştu.

Mavi okyanus ve örnek girişimlerin seyri

Girişimcilik ve ürün geliştirme konusunda Genç İZİKAD üyelerine bir sunum yapan danışman Banu Gülsar, bir özel iş fikrinin hayata geçirildiğinde karşılaşacağı sorunlar ve fırsatları çeşitli örnekler üzerinden anlattı.

Sadece iş fikri ile yola koyulmak yerine düzgün bir planlama ile yola çıkmak gerektiğini söyleyen Gülsar, "Fikrinizin maliyetini iyi hesaplayın ve sürdürülebilir olmasına dikkat edin. Yola koyulduktan sonra ortaya çıkan ekstra maliyetlerin sizin fikrinizi satmanıza, ürüne dönüştürmenize engel olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Yeni bir değer yaratmanın önemine değinen Gülsar, 'mavi okyanus' olarak adlandırılan bakir alanları hedeflenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kırmızı okyanusta köpekbalıkları gezer, rakipleriniz vardır, mavi okyanusta su dingindir, köpekbalığı yoktur, yeni sulardır ve tabiri caizse orda avlanmanız daha kolaydır" dedi.

Sirk duSoleil sirk projesinin yaratım sürecini genç iZİKAD'a anlatan Gülsar, hayvan haklarının gelişmesi ile sirklerdeki hayvanların kullanılmasına gelişen tepki sonrası sirk girişiminin öldüğünü söyleyerek, "Sirk DuSoleil sirk kavramının temeli olan hayvanları gösteriden çıkararak heyecan, tema ve eğlenceyi sirk algısının içine monte ederek yeni bir değer yarattı. Bugün en ucuzu 75 dolar, en pahalısı 210 dolara aylar öncesinden tüm biletlerini tüketiyor. Çünkü bir fark yarattı. Ezber bozmanız şart. Sirk duSoleil'i 2015 yılında 1.5 milyar dolara satıldığını da belirtmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Haber
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Beşiktaş'da hedef Manchester United'lı stoper Axel Tuanzebe
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'nin mülküdür, fethedilmiştir
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
İtalyan futbolcu Pelle'nin sevgilisi Varga'nın bikinili pozu mest etti
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Donald Trump Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hülya Avşar Haldun Dormen Şahan Gökbakar
Spor Caner Erkin Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Kaza Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Genç İZİKAD eğitimleri online olarak sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:59:44. #1.14#
title