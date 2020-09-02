Genç girişimci, çocukluğunda hayalleri kurduğu şirketle dünyaya açıldı Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü öğrencisi Mehmet Baran Karaaslan, babasıyla birlikte çocukluktan beri hayalleri kurduğu firmada ürettikleri ürünleri 65 ülkeye ihraç yapıyor.

Yaklaşık 24 yıldır pastacılık ve ekmekçilik sektöründe boy gösteren Baran Pastry firması, uluslararası kalite standartlarına uygun olarak ürettikleri ürünleri 65 ülkeye ihraç ediyor.

Yurt içi ve yurt dışında portföyünü büyüterek kendi alanında en çok tercih edilen lider firma olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Baran Pastry'nin genç kurucularından Mehmet Baran Karaaslan, "Şuan da pastacılık ve ekmekçilik sektörünü büyütmek için online ve offline pazarların stratejisini planlayıp hız kesmeden devam ediyoruz. Firmamımızın ismini taşıyan internet adresimizden butik pastacılık sektöründe de hizmet vermekteyiz. Şuan da aylık 2000 aktif müşterimize ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Aynı zamanda 65 ülkeye ihracat yapan bir firma haline geldik" dedi.

MÜŞTERİLERİN GERİ DÖNÜŞLERİNE ODAKLANDILAR

Her geçen gün ürün yelpazelerini genişleterek piyasadaki pazar paylarını büyütmeyi amaç edindiklerine vurgu yapan Karaaslan, "Piyasamızın önde gelen isimleriyle de sponsorluklar ve çeşitli işbirlikleri yapmaktayız. İlk satış sürecinde bizim odaklandığımız nokta, satış yapmaktansa müşterilerimizin geri dönüşleriydi. Baran Pastry ailesi olarak müşterilerimizin olumlu olumsuz her fikrini dikkate alarak özenle çözüm yolları aradık ve daha sonrasında da zaten kazanan biz olduk" şeklinde konuştu.

"BABAMLA PLANLAMALAR YAPARDIK"

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Karaaslan, küçük yaşlardan beri kariyer hedeflerinin olduğunu ve babasına sık sık fikirler sunduğunu belirterek "Çocukluk yıllarımda babamla beraber işe gideceğimiz günlerin hayallerini kurardım. Babama hep iş fikri sunardım ve onun hakkında günlerce projeler kurardık. Bir işletmeyi sıfırdan düşünmeye başlayıp o işletme hakkında 20 - 50 yıllık geleceği hakkında planlamalar yapardık" ifadelerini kullandı.

YAŞITLARINA ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

Son olarak yaşıtlarına bir çağrı yapan Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşıtlarıma merdiven basamaklarını yavaş yavaş temkinli (araştırarak) ve doğru zamanda çıkmalarını tavsiye ederim. Atılan her adımdan emin olunması lazım. Bunun için bilgi gerekiyor ve merdiven basamaklarının bittiği yeri görmeleri gerekiyor. Kısaca toparlamak gerekirse araştırma yapmak, bilgi sahibi olmak ve aynı zamanda ileri görüşlü olmak gerekiyor. Daha önceden o merdivenleri çıkan insanlardan da fikir alınmalı."