Genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti
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Genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti

18.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:17
Genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti

Kayseri'de amatör küme ekiplerinden Akkışla Gençlikspor forması giyen 2002 doğumlu genç futbolcu Semih Albay, geçirdiği trafik kazasının ardından 2 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kayseri'de amatör küme ekiplerinden Akkışla Gençlikspor forması giyen 2002 doğumlu genç futbolcu Semih Albay, geçirdiği trafik kazasının ardından 2 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kayseri'de iki ay önce motosikleti ile giderken bir aracın çarpması sonucu başını kaldırama çarparak ağır yaralanan genç futbolcu Semih Albay, hayat mücadelesini kaybetti. İki aydır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koma halinde tedavisine devam edilen Albay, bu sabah yaşama tutunamayarak hayata veda etti. Kayseri Atletikspor alt yapısında yetiştikten sonra çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Semih Albay, son olarak Birinci Amatör Küme ekiplerinden Akkışla Gençlikspor forması giymişti.

Acı haber sonrasında açıklama yayınlayan Akkışla Gençlikspor, "Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren ve bir süredir tedavisi devam etmekte olan lisanslı sporcumuz Semih ALBAY'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. Genç oyuncunun cenazesi bugün doğum yeri olan Göksun'da toprağa verilecek. - KAYSERİ

Genç futbolcu yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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