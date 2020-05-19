Genç futbolcu ailesiyle birlikte gittiği gölette boğuldu
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Genç futbolcu ailesiyle birlikte gittiği gölette boğuldu

Genç futbolcu ailesiyle birlikte gittiği gölette boğuldu Antalya'da Manavgat Belediyespor U 19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen ailesi ile birlikte gittiği Gündoğmuş Karadere Mahallesindeki gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Genç futbolcu ailesiyle birlikte gittiği gölette boğuldu
19.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:00

Genç futbolcu ailesiyle birlikte gittiği gölette boğuldu

ANTALYA - Antalya'da Manavgat Belediyespor U 19 takımının başarılı futbolcusu Umut Özmen ailesi ile birlikte gittiği Gündoğmuş Karadere Mahallesindeki gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Umut Özmen ailesi ile birlikte Manavgat tan Gündoğmuş Karadere Mahallesine gezmeye gitti. Özmen, İnişdibi sokak Gebedere mevkiinde bulunan balık çiftliğinin yaklaşık 150 metre aşağıdında hidroelektrik santralinin altındaki gölete yüzmek için girdi. Bir süre sonra gölete çırpımaya başladı. Talihsiz genç ailesinin çabasına rağmen kurtarılamadı. Umut Özmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Umut Özmen in cansiz bedeni Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı SAK Timi tarafından göletten çıkarıldı.

Talihsiz gencin cesedi Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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