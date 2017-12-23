Genç Fenerbahçelilerden Harran'daki Öğrencilere Yardım Eli

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan yardım eli için hayırsever gençlere teşekkür etti.



Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler "Minik Eller Üşümesin" kampanyasıyla İstanbul'un değişik semtlerinden kırtasiye malzemesi, kışlık giysi, bot ve ayakkabı topladı. Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cenap Dolaş, Dernek Onursal Başkanı İlyas Dolaş, dernek üyeleri Kürşat Keskin ve Yusuf Tutku ile Kaymaklı İlkokulu ve ortaokulunu'nu ziyaret ederek topladıkları yardım malzemelerini teslim etti.



Dolaş, yaptıkları araştırmalar sonucu Şanlıurfa'nın merkeze uzak yerlerinde öğrencilerin kışlık giyeceklerle kırtasiye malzemelerine ihtiyaçları olduğunu belirlediklerini söyledi. Bu amaçla Kaymaklı İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri için 32 koli yardım malzemesi topladıklarını belirten Dolaş, "Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler olarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze de olsa fayda sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle Harran ilçesinin kırsal kesimindeki, merkeze uzak olan okulları tercih ettik. Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz ile Harran kaymakamı ve milli eğitim müdürüne de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. Yardım çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Dolaş, "Bizim için çok küçük görünen yardımlar aslında ihtiyaç sahipleri için çok büyük anlamlar ifade edebilir" dedi.

Kaymaklı İlkokulu Öğretmeni Esra Kahraman ise Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler'in büyük bir fedakarlık ve dayanışma sergileyip kampanya başlatmalarının önemine dikkat çekerek, yardımları için teşekkür etti.



"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Beylikdüzü Genç Fenerbahçeliler (BGF) Başkanı Cenap Dolaş ve beraberindekiler daha sonra Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'u makamında ziyaret etti. Başkan Özyavuz, İstanbul'dan kalkıp Harran'a gelerek minik çocukları sevindiren hayırsever gençlere gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.



Harran Belediyesi olarak imkanlar dahilinde eğitime her zaman destek olduklarını dile getiren Başkan Özyavuz, öğrencilerin daha rahat ve sağlıklı alanlarda eğitim görebilmeleri adına çalıştıklarını söyledi.



Başkan Özyavuz, "Çocuklar bizim geleceğimiz ve onların daha iyi eğitim alabilmeleri bizim için oldukça önemli. Bu kapsamda Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.



"GENÇ KARDEŞLERİMİZ ÖRNEK ALINMALI"



Özellikle kırsal kesimlerde eğitim gören çocukların, kırtasiye, giyecek ve okul araç ve gereci konusunda bir çok eksiğinin bulunduğuna dikkat çeken Başkan Özyavuz, "Bu genç kardeşlerimizin yaptığı anlamlı yardımın diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olması temenni ediyoruz. Çünkü, zor şartlar altında eğitim gören çocuklarımıza yapılacak her yardım, geleceğin Türkiye'sinin inşaatına önemli bir tuğla görevi görecektir" ifadelerini kullandı.