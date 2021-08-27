Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı
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Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep öne çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde gerçekleşen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin standı gençlere yönelik aktiviteler ve uygulamalarla ön plana çıktı.

Gençler ile kentlerde onlara yönelik yapılan çalışmalar ve projeleri buluşturmak, karar alma süreçlerinde katılımlarını desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standını oluşturdu. Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik yaptığı yatırımların ve projelerin anlatıldığı stant büyük ilgi gördü. "Genç Bilim", "Genç Bilişim", "Genç Girişim", "Genç Orkestra", "Genç Ritim", "Genç Mozaik", "Genç Sanat", "Genç Spor" temalarıyla hazırlanan stant, yapılan etkinlikler ve çalışmalarla doldu taştı, beğeni topladı.

İCRAATLER GENÇLERLE PAYLAŞILDI

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve iştirak olan Gaziantep Bilişim tarafından yapılan akıllı kent uygulamaları, yazılım eğitimleri, mobil uygulamalar hakkında bilgi alan gençler, gerçekleşen eğitimler ve kendi projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın pandemi döneminde verdiği lise ve üniversitelere giriş sınavlarına yönelik çevrimiçi uzaktan eğitimler hakkında deneyimler ve çalışmalar aktarıldı, kurslar anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ise yapılan icraatları, spora ve sporcuya verdiği destekler ile eğitim alanında projeler hakkında sorular yanıtlandı. Stantta kurulan e-spor alanı ve projesi gençler tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı genç mozaik ustaları, Gençlik Orkestrası ve Genç Ritim Grubu performanslarını sergiledi.

Kaynak: Bültenler

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