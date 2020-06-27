Genç Dönüşüm projesi köy okullarına can olacak
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Genç Dönüşüm projesi köy okullarına can olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Genç Dönüşüm projesi kapsamında TYT sınavında gençlere verilen kalem setleri köy okulları için toplandı.

Genç Dönüşüm projesi köy okullarına can olacak
27.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:04

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Genç Dönüşüm projesi kapsamında TYT sınavında gençlere verilen kalem setleri köy okulları için toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Zonguldak Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 'Genç Dönüşüm Projesi' düzenlendi. Proje kapsamında Zonguldak'ta Merkez İl ve İlçelerde Milli Eğitime bağlı okullardan Zonguldak Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllü gençler tarafından TYT sınavında gençlere verilen sınav setleri toplandı. Öte yandan toplanan bin 200 kalem seti Merkez İl ve İlçelerde ki köy okullarına verilecek.

Genç dönüşüm projesinin AYT ve YDT sınavlarında da devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Manşet

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