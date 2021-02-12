Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bu sabah evlerinde ölü bulunan genç çiftin ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. Kamil İkinci'nin 7 ay önce evlendiği eşi ile evlerinde tartıştığı, önce silahla eşini öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi.

İlçenin Hurmalık mahallesi TOKİ Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep İkinci (32) çifti bugün çalıştıkları Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki işlerine gitmeyince, arkadaşları ikisini de telefonla aradı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİLER

Telefonları çalıp açan olmayınca güvenlikçi Kamil İkinci ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci'nin yakınlarına haber verildi. Yakınları ve iş arkadaşları evlerine gidip içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi.

ÖNCE KARISINI ÖLDÜRDÜ

Eve giren polis ekipleri ve yakınları, silahla vurulmuş şekilde genç çiftincansız bedenleri ile karşılaştı. Evde boğuşma izlerine de rastlanırken, Kamil İkinci'nin eşi ile tartıştıktan sonra elindeki silahla önce eşini vurarak öldürdüğü ardından da intihar ettiği belirlendi.

Genç çiftin 7 ay önce evlendiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı