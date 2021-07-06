Genç çiftin nikahını Başkan Yücel Yılmaz kıydı

Balıkesir'in Havran AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sercan Şık'ın nikahını, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kıydı.

Balıkesir'in Havran AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sercan Şık'ın nikahını, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kıydı.

Kocadağ Konağı'nda düzenlenen nikah töreni, AK Partilileri bir araya getirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sercan Şık, Rukiye Yıldırım ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikahını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kıydı. Yılmaz, "Genç çiftimiz birbirine çok yakıştılar, bir ömür boyu saadetler diliyorum"dedi.

Düğün törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 22. ve 24. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti eski MKYK üyesi Ali Aydınlıoğlu, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, milletvekilleri partililer ve aile yakınları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı