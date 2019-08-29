Genç çiftin hayalini kurduğu evi İlkadım donattı

29.08.2019 11:09

İlkadım ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlilik hayallerini erteleyen genç çiftinin yardımına İlkadım Belediyesi yetişti.



Gençlerin, evlenmek için önlerindeki engelleri kaldıran İlladım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezi, genç çiftin ihtiyacı olan ev eşyalarını karşıladı. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam eden İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi aileye destek oldu.



Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Sosyal Yardım Müdür Vekili Mehmet Horasan ile birlikte yeni evlenecek genç çiftin evlerine oturma grubu, masa takımı, yatak odasında beyaz eşya grubu ve mutfak eşyalarını tedarik ederek mutluluklar dileyen Lütfiye Demirtaş, "Hayırsever vatandaşlarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunarak güzel bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan aldığımız eşyalar ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ülkemizin bu zor günlerinde vatandaşlarımıza destek olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza sevgi elimizi uzatıyoruz" dedi.



Evleri kurulan genç çift de emeği geçen herkese teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA