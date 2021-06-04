Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest
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Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest

Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gemlik'in son 60 yılına damgasını vuran spor hocası İlhan Çakır'ın evini öğrencileri yeniledi.

Gemlik'in son 60 yılına damgasını vuran spor hocası İlhan Çakır'ın evini öğrencileri yeniledi.

Bir süre önce öğrencilerinden bir grubun ziyareti sırasında İlhan Çakır'ın evinin harabe halde olduğu ortaya çıktı. Ardından başlatılan destek kampanyası nihayete erdi. Efsane spor hocası İlhan Çakır için evvela bir ev tutuldu. Onarılan evin eşyaları da yenilendi. İlhan Çakır ve eşini araçlarıyla yenilenen eve getiren ve alkışlarla karşılayan öğrencileri, yaptıkları çalışmaları ve ev içerisinde oluşturacakları hatıra köşesini de anlattı. Eşi ile birlikte evi gezen ve duygulu anlar yaşayan İlhan Çakır, "Dizlerimin bağı çözüldü, Allah emeği geçen herkesten razı olsun" dedi

Gemlik'teki öğrencileri adına sorumluluk üstlenen ve her detayı arkadaşları ve destekçileri ile paylaşan Cengiz Özaydın, "Biz hocamızı ilk gördüğümüz andan itibaren büyük üzüntü yaşadık. Hata biz de arayıp sormamışız. Ama durumu öğrendiğimiz andan itibaren bir araya gelen arkadaşlarımız ile birlikte adeta bir seferberlik başlattık. Bu gün de bu durumu nihayete erdirdik. Bizlere destek olan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bir elimiz her durumda İlhan hocamızın omuzunda olacak" dedi. - BURSA

Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest
Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest
Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest
Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest
Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest
Gemlik'te sporun unutulmaz ismi İlhan Hocaya büyük jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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