GEMLİK'TE SAHİL YOLUNDA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 1 YARALI
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GEMLİK'TE SAHİL YOLUNDA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü Hasan Önal yönetimindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü Hasan Önal yönetimindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan Melih Turgut yaralandı.

Kaza, saat 05.20 sıralarında Gemlik 3 nolu sahil, Cumhuriyet Mahallesi altında meydana geldi. İlçe merkezinden 3 nolu sahile doğru seyir halinde olan Hasan Önal yönetimindeki 63 EL 878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kaldırımda bulunan mantarları da kıran hafif ticari araç, sahil yürüyüş bandına devrildi. Kaza sonrasında araçta bulunan Melih Turgut yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Turgut'u ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GEMLİK'TE SAHİL YOLUNDA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 1 YARALI
GEMLİK'TE SAHİL YOLUNDA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 1 YARALI
GEMLİK'TE SAHİL YOLUNDA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 1 YARALI
GEMLİK'TE SAHİL YOLUNDA HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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