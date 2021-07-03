Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları
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Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları

Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları
Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sağanak etkili olurken, Bursa- Yalova yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde sağanak etkili olurken, Bursa- Yalova yolunda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Gemlik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede 10 dakika etkili olan sağanak nedeniyle Bursa- Yalova yolunda su birikintileri oluştu. Yolda olan sürücüler ise zor anlar yaşarken, ulaşım bir süre durma noktasına geldi. 


Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları
Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları
Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları
Gemlik'te sağanak; Bursa- Yalova yolunda sürücülerin zor anları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut

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