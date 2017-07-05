Gemlik'te Eski Eş Dehşetinde, Öldürülen Avukatın Davayla İlgisi Yokmuş (4)
AVUKAT AKSOY, TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Gemlik İlçesi'nde dün bürosundan çıktıktan sonra Musa Güler'in pompalı tüfekle saldırısında ölen avukat Özgür Aksoy'un cenazesi, Bursa Adliye Sarayı'ndaki törenin ardından Gemlik'e getirildi.
AVUKAT AKSOY, TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde dün bürosundan çıktıktan sonra Musa Güler'in pompalı tüfekle saldırısında ölen avukat Özgür Aksoy'un cenazesi, Bursa Adliye Sarayı'ndaki törenin ardından Gemlik'e getirildi. Gemlik Adliyesi önünde helallik alınmasının ardından Aksoy'un cenazesi, son kez evinin önünden geçirildi.
Avukat Aksoy için Gemlik Asım Kocabıyık Camii'nde de tören düzenlendi. Törende avukat Aksoy'un annesi Gülay ve eşi Çiğdem Aksoy, gözyaşlarına boğuldu. Aksoy'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından, memleketi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde kendisi gibi avukat olan babası Ali Aksoy'un mezarının yanına defnedildi.
Törene, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.