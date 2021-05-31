Gemlik'te cezaevine kitap bağışı kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gemlik'te cezaevine kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Gemlik'te cezaevine kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesinde kitap bağış standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesinde kitap bağış standı kuruldu.

Adliye binasında oluşturulan standın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanvekili Mert Dimili, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ve kurum amirleri katıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ'ın ev sahipliğini yaptığı kampanyaya, adliye personeli de destek verdi. Kitaplar, adliyede 16 Haziran'a kadar toplanarak Gemlik Açık Cezaevine gönderilecek.

Gemlik'te cezaevine kitap bağışı kampanyası başlatıldı
Gemlik'te cezaevine kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

100 kişinin şebeke suyundan zehirlendiği iddialarına İSKİ'den yalanlama
100 kişinin şebeke suyundan zehirlendiği iddialarına İSKİ'den yalanlama
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Son dakika haber! Sakarya'da bir kişi silahın kazara ateş alması sonucu öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Enes Ünal Arda Turan Ünal Aysal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gemlik'te cezaevine kitap bağışı kampanyası başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 13:42:44. #1.13#

title