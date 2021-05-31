Gemlik'te cezaevine kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesinde kitap bağış standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Bursa'nın Gemlik ilçesinde kitap bağış standı kuruldu.

Adliye binasında oluşturulan standın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanvekili Mert Dimili, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ve kurum amirleri katıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ'ın ev sahipliğini yaptığı kampanyaya, adliye personeli de destek verdi. Kitaplar, adliyede 16 Haziran'a kadar toplanarak Gemlik Açık Cezaevine gönderilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut