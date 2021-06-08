Gemlik Körfezi'nde müsilaj temizliği seferberliği başlatıldı
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Gemlik Körfezi'nde müsilaj temizliği seferberliği başlatıldı

Gemlik Körfezi'nde müsilaj temizliği seferberliği başlatıldı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışması kapsamında Gemlik Körfezi'nde deniz temizliği seferberliği başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışması kapsamında Gemlik Körfezi'nde deniz temizliği seferberliği başlatıldı.

Gemlik Marina'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çevrim içi bağlantıyla katıldığı törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Marmara'yı etkileyen, kirliliğe yol açan müsilajın önlenmesine ilişkin, bu denize kıyısı bulunan 7 ilde çalışma başlatıldığını hatırlattı.

Kocaeli'de bölge illerin yetkililerinin katıldığı toplantıda kabul edilen acil eylem planına değinen Canbolat, "Toplantıda 22 maddelik acil eylem planı kabul edildi. Maddelerden biri de 3 ay içinde stratejik planın hazırlanması ve hedeflerin belirlenmesiydi. Bugünkü çalışma sadece deniz yüzeyindeki müsilaj temizliğinin 7/24 esasına göre bir an önce yapılarak tamamlanması." dedi.

Canbolat, "Asıl amaç, bu kirliliğe sebebiyet veren evsel, sanayi ve diğer atıkların tamamının Marmara Bölgesi'nde bir plan dahilinde yapılacak projelerle Marmara Denizi'nin bundan sonra kirlenmemesi noktasında yürütülecek projelere ilişkin bir toplantıydı. Projenin 3 yıllık hedefi var." diye konuştu.

Projeyle, organize sanayiler, soğutma suları, jeotermal sular olmak üzere şehir atıklarını arıtmalarına kadar tüm tesislerin ileri biyolojik arıtma tesislerine dönüştürülmesinin hedeflendiğini vurgulayan Canbolat, Marmara'yı eski canlı, taze ve doğal haline kavuşturmanın amaçlandığına işaret ederek, "Çok kıymetli bir proje. Ümit ediyoruz ki bu çalışma, Marmara'yı eski doğal hayatına getirecek. Burada herkesin katkısını bekliyoruz. Çünkü bu kirliliğin önüne geçilmesi, sadece kurumların meselesi değil, tüm vatandaşların katılımıyla yürüyecek." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın, Gemlik, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Marmara Denizi'ne 125 kilometre kıyısının olduğunu belirtti.

İklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Konuyu sadece bir maddeye bağlamadan evsel atıklardan tutun da termal atıklar, zirai atıklar, sanayi atıklarına kadar bu işi etkileyen, tetikleyen bir sürü boyut var. Bu, üzerinden siyaset yapacak bir konu değil. Marmara Denizi hepimizin bir değeri. İstanbul belki bu noktada nüfusu ve ölçeği itibarıyla en fazla deşarj yapan illerden biri. Ama her bir şehrimizin, küçük veya büyük hepimizin üzerine düşen sorumlulukları var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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