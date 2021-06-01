Gemlik Körfezi'nde deniz salyası kıyı bölgelerde yoğunlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gemlik Körfezi'nde deniz salyası kıyı bölgelerde yoğunlaştı

Gemlik Körfezi'nde deniz salyası kıyı bölgelerde yoğunlaştı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Marmara Denizi kıyılarında müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu gözlendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Marmara Denizi kıyılarında müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu gözlendi.

Marmara'da denizde son dönemde yer yer geniş alanlara yayılan müsilaj, zaman zaman Gemlik Körfezi'nde etkisini hissettiriyor.

Yüzeyde kimi zaman kaybolsa da yeniden görülen müsilaj, ilçede etkili olan yağmurun ardından kıyılarda yoğunlaştı.

Yağış esnasında denizdeki dalgalanmanın da etkisiyle, Gemlik Körfezi'nin açıklarında bulunan deniz salyası kıyılara doldu.

Müsilaj, denizde biyolojik yaşamın ilk basamağını oluşturan fitoplankton adlı mikroskobik bitkilerin aşırı çoğalmasıyla meydana geliyor. Jelimsi yapısı bulunan müsilaj, bazen suyun içinde onlarca metre uzunlukta olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının oluşmasının 3 nedenini sıraladı
Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının oluşmasının 3 nedenini sıraladı
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Marmara Denizi'nden gelen kötü haberlerin arkası kesilmiyor
Marmara Denizi'nden gelen kötü haberlerin arkası kesilmiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ali Babacan Fatma Şahin Nikos Dendias
Magazin Hadise Hülya Avşar Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Cristiano Ozan Tufan Ergin Ataman Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gemlik Körfezi'nde deniz salyası kıyı bölgelerde yoğunlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:43:09. #1.15#

title