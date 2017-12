Gemlik'in Taşınma Krizi Khk ile Aşıldı, İlçede Sevinç Var (2)

İMMO BAŞKANI: KARAR HIZLA UYGULANMALI



İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, son KHK ile 413 kilometrekarelik, 107 bin nüfuslu Bursa'nın Gemlik ilçesinin bir kısmının taşınması kararı çıktığını hatırlattı. İlçenin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak yeni düzenlemenin dün yayınlanan KHK'da yer almasını değerlendiren Albayrak, kararı çok doğru bulduklarını, ancak Gemlik'in 2 ayrı tehlike barındırdığına dikkat çekti. Albayrak, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:



"Gemlik'te iki büyük tehlike var; birincisi, 1'inci derece deprem bölgesi ve yaklaşık 600 yıldır deprem üretmiş bir fay hattı mevcut. İkincisi bu fay hattının üzerinde de ciddi oranda bir sıvılaşma olan kötü bir zemin var. Bunun için 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremden bu yana Gemlik her zaman bizim ilgi alanımızda olan bir bölgeydi. 18 yıldır Gemlik'in depremsellik açısından incelenmesinin ve hatta taşınmasının lazım olduğunu söyledik. Şu an bu kararı çok sevindirici ve doğru buluyorum. Ancak, burada ivedi olarak yapılması gereken birkaç şey var. Öncelikle bu iş için çok hızlı bir başlangıç yapmak gerekiyor. Çünkü artık kararname ile açıklandı. Kamuoyunda bununla ilgili bir takım spekülasyonlar yaşanabilir. Özellikle konutlarının el değiştirmesinin sıkı şekilde takip edilmesi gerekiyor. Ayrıca projenin mutlaka 1-2 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyor. Deprem ne zaman gelecek elbette bilemiyoruz. Ama çok yakın bir zamanda olacak. Dolayısıyla hızlı hareket etmemiz gerekiyor."



Kararın ardından bölgedeki mal sahiplerinin de bilinçli davranmaları gerektiğini söyleyen Albayrak, mal sahiplerine tam olarak hakkının verileceğine, spekülatörlerin oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.



Enver Fatih TIKIR/BURSA,