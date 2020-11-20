Geminbeli'nde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı

SİVAS'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

SİVAS'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı ile birlikte seyrine doyumsuz görüntüler oluştu.

Sivas'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, yüksek kesimlerde de gece kar yağışı görüldü. Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan ve kışın sürücüleri zorlayan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi de kar yağışından etkilendi. Gece başlayan kar yağışı birçok farklı bitki örtüsü ile kaplı geçitte güzel görüntüler oluşturdu. Sabah saatlerinde bölgeden geçenler, geçitte durarak bolca fotoğraf çekerek manzaranın keyfini çıkardı. Mevsimin ilk karı ile tanıştıklarını belirten vatandaşlar, bölgenin beyaz örtü ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS