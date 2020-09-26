Gemerek'te otomobil takla attı: 2 yaralı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde, İlçe Devlet Hastanesi yakınlarındaki yol ayrımında yaşandı. Mahmut Sarı(68) yönetimindeki 58 ACC 017 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Ters dönerek duran araç içindeki sürü ile birlikte yanındaki Nazen Sarı(36) hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN