"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi
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"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi

03.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:08

Antalya'da 5 katlı binanın çatısına çıkan genç, kendisini iki bina arasındaki boşluğa bıraktı. Yaşamını yitiren gencin atlamadan önce cep telefonuyla konuştuğu kişiye "Gelmezsen atlarım" dediği öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Fatih B, iddiaya göre tek eliyle çatıda bulunan çanak anteni tutarken diğer elinde tuttuğu telefonla konuşmaya başladı. Çatıda bulunan ve 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen Fatih B'yi görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelmeden önce Fatih B, iddiaya göre, cep telefonuyla konuştuğu kişiye "Gelmezsen atlıyorum" dedikten sonra kendisini iki bina arasındaki boşluğa bırakarak beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Fatih B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

"SESLENDİM CEVAP VERMEDİ"

Olayın görgü tanığı Mehmet Yalçın, "Arkadaşı yukarıda, kenarda gördüm. Seslendim ama cevap vermedi. Polisi aradım onlar gelene kadar zaten atladı. Tanımıyorum kendisini" dedi.

"ANTEN TAMİR EDİYOR SANDIK"

Genci çatıda gören vatandaşlardan Bilal Çınaroğlu, "Bir elinde cep telefonu vardı, diğer eliyle de anteni tutuyordu. Biz de anten tamir ediyor zannettik. Telefonla konuşuyordu. Ardından anteni ve telefonu bıraktı. Kendini arkasını dönerek saldı, betona düştü. Herhalde öldü" dedi.

Polis olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

'Gelmezsen atlarım' dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi
'Gelmezsen atlarım' dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi
'Gelmezsen atlarım' dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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