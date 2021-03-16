Gelmeyen kış, bitmeyen yaz arıların dengesini bozdu
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Gelmeyen kış, bitmeyen yaz arıların dengesini bozdu

16.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:00
Gelmeyen kış, bitmeyen yaz arıların dengesini bozdu

Türkiye'deki iklim değişikliği ve bu yıl Aydın'da yaşanmayan kış mevsimi arıları strese soktu.

Türkiye'deki iklim değişikliği ve bu yıl Aydın'da yaşanmayan kış mevsimi arıları strese soktu. Yaşanan iklim değişikliği ve günlük değişen iklimler nedeniyle arıların adeta her gün plan yapmak zorunda kaldığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Aydın'ın çok sık değişen iklimine uyum sağlamakta zorlanan arıların dengesi bozuldu. Mevsimsel değişiklikler nedeniyle planlama sıkıntısı yaşayan arı kolonilerinde oluşan stresin önlenebilmesi arıcılarımızın kovanları iyi takip edip soğuk günlerde besleme yapmasını öneriyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezi olan Aydın, 2020-21 kış döneminde adeta soğuğa ve yağışa hasret kaldı. Gerek kış ortasında yükselen hava sıcaklıkları gerekse tabiattaki çiçeklerin vaktinden önce açması nedeniyle kış döneminde dinlenmesi gereken arıların bahar dönemindeymiş gibi kış aylarında bile çalışma yaptığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Deyimlere konu olan Aydın havası bu yıl arıların bile dengesini bozdu. En son 2007 yılında yaşanan kuraklığa benzer kuraklık bu yıl yaşanıyor. Bunun yanında bu yıl kuraklıkla birlikte kayda değer soğuk da olmayınca kış ortasında nebatat çiçek açınca arılar da çalışmaya başladı. Kısa aralıklarla yaşanan bir bahar bir kış havasını andırır havalardan dolayı arılar ciddi derecede strese girdi. Oldukça hissiyatlı canlı olmalarına rağmen bu yıl arılar deyim yerindeyse planlama sıkıntısı yaşıyor" diyerek arıcıların bu dönemde arılarını daha sık kontrol ve bakım yapmasını önerdi. - AYDIN

Gelmeyen kış, bitmeyen yaz arıların dengesini bozdu
Gelmeyen kış, bitmeyen yaz arıların dengesini bozdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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